Avrupa Parlamentosu'ndan Libya'nın seçimleri çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Libya'da 10 Aralık'ta yapılması öngörülen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Libya'ya yönelik tavsiye kararını oyladı. Karar, 486 evet, 150 hayır ve 44 çekimser oyla kabul edildi. AP üyeleri, AB Konseyi ve AB Komisyonu'na Birleşmiş Milletler (BM) Libya Eylem Planı'nın desteklenmesi konusunda diplomatik çabalarını yoğunlaştırmaları tavsiyesini iletti. Libya'da 10 Aralık'ta yapılması öngörülen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin desteklenmesi çağrısında bulunan parlamenterler ayrıca kabul edilecek anayasanın da desteklenmesi gerektiğini belirtti. Parlamenterler, "Libya'nın geniş ulusal konsensüs ile seçilmiş bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve Libyalıların gelecekteki devlet biçimlerine kendilerinin karar vermesinin önemine" işaret etti. Fransa’da dün düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılması kararı alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.