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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Avrupa ülkücüleri ‘hayır’ dedi

24 Ocak 2017, Salı 16:42
Almanya’nın Duisburg şehrinde Pazar günü bir araya gelen ve kendilerini Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak tanıtan bir grup ülkücü, anayasa referandumunda ‘Hayır’ deme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak toplantı yapan ülkücülerin, sadece temsil ettikleri teşkilâtları değil Avrupa’da yaşayan bütün Türkleri referandumda ‘Yeni Anayasaya Hayır’ demeye çağırmak için bir araya geldikleri ifade edildi. Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi, gelecek günlerde benzer toplantıları düzenleyeceklerini ve katılmak isteyenler içinde bir sekreterliğin oluşturulduğunu da açıkladı.

Yozgat MHP’de de deprem

MHP teşkilâtlarında arka arkaya gelen istifa haberlerine MHP’nin kalesi olarak bilinen Yozgat Akdağmadeni teşkilâtının istifası da eklendi. Teşkilât üyeleri, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Atilla Kaya’ya destek vererek Yozgat İl Başkanlığına istifalarını sundu. İstifa dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece ‘Kandırıldık’ diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride ‘bunlar da bizi kandırmış’ diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri MHP yöneticilerini yanlarına aldılar. Bizler ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda da hayır diyeceğimizi belirterek istifa ediyoruz.”

Etiketler: mhp, ülkücüler
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