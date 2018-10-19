"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Avrupa ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderiyor

19 Ekim 2018, Cuma 15:57
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japon Uzay Ajansı (Jaxa), 'Güneş Sistemi'nin hakkında en az şey bilinen gezegeni' olarak tanımlanan Merkür'ün sırlarını keşfetmek için bugün bir uzay aracı göndermeye hazırlanıyor.

BepiColombo adlı uzay aracı 7 yıl sürecek bir yolculuğun ardından Merkür'e ulaşacak ve Güneş'e en yakın gezegenden bilgiler geçmeye başlayacak.

BepiColombo'nun ayrıca Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair de henüz cevaplanamayan bazı sorulara yanıt bulması ümit ediliyor.

Projenin direktörlerinden bilim insanı Joe Zender, "Eğer yaşadığımız gezegeni, Dünya'da hayatın nasıl başladığını ve başka gezegenlerde hayat olup olamayacağını anlamak istiyorsak önce kendi Güneş Sistemi'mizin sırlarını çözmemiz gerekiyor" diyor.

Zender, Güneş Sistemi'nin ortaya çıkışına dair teorilerde Merkür'ün gizemini koruduğunu ifade ediyor ve BepiColombo'nun bu gizemi çözmeye çalışacağını söylüyor.

Hâlâ çözülememiş olan en büyük gizemlerden birisi Merkür'ün kütle yoğunluğunun neden bu kadar yüksek olduğu. Gezegenin çekirdeğinin de eriyik maddelerden oluştuğu sanılıyor.

Diğer yıldız sistemlerinde yıldıza en yakın gezegenler incelendiğinde Merkür'den çok daha soğuk oldukları tespit edilmişti.

Uzay aracının 2025'te Merkür'ün yörüngesine girmesi hedefleniyor. 2026'da ise modüllerin uzay aracından ayrılması ve incelemelere başlaması amaçlanıyor.

Fırlatış bu akşam

Bu akşam Fransa Ginesi'nden fırlatılacak olan BepiColombo, içinde ikiye ayrılabilen bir modülü taşıyacak. ESA'nın ürettiği Merkür Transfer Modülü, BepiColombo'dan ayrıldıktan sonra modülün Güneş kalkanı olarak işlev görecek kısmı serbest bırakılacak.

Ardından Magnetospehric Orbiter adlı ikinci modül Güneş kalkanının korumasında serbest kalacak. Uzay aracının bu parçası Japon Uzay Ajansı Jaxa tarafından üretildi.

Güneş'ten 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür bugüne kadar en az araştırılabilen Güneş Sistemi gezegeni.

 

BBC Türkçe

Etiketler: merkür, gezegen, AB, Japonya, uydu, güneş
Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MB, enflasyon beklentisini yükseltti

    İsrafı azaltacak tavsiyeler

    Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor

    28 Şubat siyasî yargı kararları iptal edilsin

    MEB’den açıklama: Temyiz yolu açık

    ‘Milletin razı olmadığı düzenlemeden yana olmayız’

    Filistinliler gösteri için İsrail sınırında toplanıyor

    Konsolosluk çalışanları savcıya ifade veriyor

    İsrail'den Gazze sınırına askeri yığınak

    İsrail, yıkım kararına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

    EGM'den taksicilere sıkı denetim

    İngiltere'den Almanya'ya vatandaşlık başvuruları arttı

    BM'den İstanbul'daki Suriye zirvesi hakkında açıklama

    'Suudi Arabistan'a diplomatik yaptırım uygulanmalı'

    Devlet, ÖTV'den 164 milyar lira kazanacak

    Çavuşoğlu: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi

    Esad rejimi ateşkesin bulunduğu bölgelere saldırdı

    Bilge Kral İzzetbegoviç vefatının 15. yılında rahmetle anılıyor

    '100 bin müteahhit batabilir'

    Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    Genel

    '100 bin müteahhit batabilir'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.