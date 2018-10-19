Avrupa ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderiyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japon Uzay Ajansı (Jaxa), 'Güneş Sistemi'nin hakkında en az şey bilinen gezegeni' olarak tanımlanan Merkür'ün sırlarını keşfetmek için bugün bir uzay aracı göndermeye hazırlanıyor.

BepiColombo adlı uzay aracı 7 yıl sürecek bir yolculuğun ardından Merkür'e ulaşacak ve Güneş'e en yakın gezegenden bilgiler geçmeye başlayacak.

BepiColombo'nun ayrıca Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair de henüz cevaplanamayan bazı sorulara yanıt bulması ümit ediliyor.

Projenin direktörlerinden bilim insanı Joe Zender, "Eğer yaşadığımız gezegeni, Dünya'da hayatın nasıl başladığını ve başka gezegenlerde hayat olup olamayacağını anlamak istiyorsak önce kendi Güneş Sistemi'mizin sırlarını çözmemiz gerekiyor" diyor.

Zender, Güneş Sistemi'nin ortaya çıkışına dair teorilerde Merkür'ün gizemini koruduğunu ifade ediyor ve BepiColombo'nun bu gizemi çözmeye çalışacağını söylüyor.

Hâlâ çözülememiş olan en büyük gizemlerden birisi Merkür'ün kütle yoğunluğunun neden bu kadar yüksek olduğu. Gezegenin çekirdeğinin de eriyik maddelerden oluştuğu sanılıyor.

Diğer yıldız sistemlerinde yıldıza en yakın gezegenler incelendiğinde Merkür'den çok daha soğuk oldukları tespit edilmişti.

Uzay aracının 2025'te Merkür'ün yörüngesine girmesi hedefleniyor. 2026'da ise modüllerin uzay aracından ayrılması ve incelemelere başlaması amaçlanıyor.

Fırlatış bu akşam

Bu akşam Fransa Ginesi'nden fırlatılacak olan BepiColombo, içinde ikiye ayrılabilen bir modülü taşıyacak. ESA'nın ürettiği Merkür Transfer Modülü, BepiColombo'dan ayrıldıktan sonra modülün Güneş kalkanı olarak işlev görecek kısmı serbest bırakılacak.

Ardından Magnetospehric Orbiter adlı ikinci modül Güneş kalkanının korumasında serbest kalacak. Uzay aracının bu parçası Japon Uzay Ajansı Jaxa tarafından üretildi.

Güneş'ten 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür bugüne kadar en az araştırılabilen Güneş Sistemi gezegeni.