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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

12 Mart 2018, Pazartesi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetimler yararına bir program düzenlendi. Avrupalı Müslümanlar bu programlar vesilesiyle yetimlerin yüzünü güldürüyor.

Avusturya’nın başşehri Viyana’da “RAHMA-Austria” yardım derneği tarafından dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetimler yararına bir program düzenlendi. Dernek Başkan Yardımcısı Ömer Batur, yaptığı açıklamada, 8 yıldır başta Avusturya olmak üzere Avrupa’nın farkı yerlerinde düzenli olarak düzenledikleri yetimler günü programıyla, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yardıma muhtaç yetim çocuklara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Batur, program kapsamında toplanan yardımlar ve düzenlenen kermes vesilesiyle elde edilen gelirlerin başta Filistin olmak üzere Afrika’nın muhtelif ülkelerindeki yetimlerin temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu bölgelere gönderildiğini belirtti.

Binin üzerinde yetimin eğitim gideri karşılanıyor

Programa Filistin ve Makedonya’dan dâvet edilen yetimlere de değinen Batur, “Avrupalı Müslümanlar tarafından temel ihtiyaçları karşılanan yetim kardeşlerimiz bu program aracılığı ile hem kendilerine destek olan insanlarla tanışıyor, hem de yaşadıkları zorlukları bizlere aktarıyorlar. Hayatlarına bir şekilde dokunmaya çalıştığımız bu çocuklar bizim bu husustaki azmimizi bir kat daha arttırıyor” ifadesini kullandı. Batur, 1993’den itibaren hayata geçirdikleri yetim projesi kapsamında çok sayıda çocuğun eğitim hayatını sürdürmesine katkı sağlayarak, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Derneğin hali hazırda binin üzerinde yetimin eğitim giderlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Batur, Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki Müslümanların aylık düzenli olarak yaptıkları yardımlar sayesinde bu projeyi devam ettirebildiklerine dikkati çekti. Filistin halk oyunlarının sergilendiği faaliyette, yetim çocuklar geldikleri ülke ve yaşadıkları zorlukları davetlilerle paylaştı.”

 

AA

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