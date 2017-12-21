Avustralya'da araç kalabalığa daldı: 19 yaralı

Avustralya'da yüksek hızla seyreden bir araç yayalara çarptı. Olayda 19 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yolda yürüyen kalabalığın arasına dalması sonucu 19 kişi yaralandı. Avustralya polisi olayın terör saldırısı mı yoksa kaza mı olduğu yönünde henüz bir açıklama yapmadı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye göre, yetkililer, Flinders Street istasyonu yakınında yaşanan olayda aracın sürücüsünün gözaltını alındığını açıkladı.

19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Biri çocuk iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kafasından yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, kalabalığın arasına dalan arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu söyledi.