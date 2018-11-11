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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Avustralya'da iğneli çilek krizinin zanlısı hakim karşısına çıkıyor

11 Kasım 2018, Pazar 15:31
Avustralya'nın Queensland eyaletinde paketlenen çileklere iğne koyduğu ileri sürülen 50 yaşındaki kadın yakalandı. Zanlı yarın mahkemeye çıkarılacak.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde üretilip paketlenen çileklere iğne koyarak çilek sektöründe ekonomik, ülkede ise güvenlik krizi yaşanmasına neden olan 50 yaşındaki kadın zanlının yakalandığı açıklandı.

Queensland Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kapsamlı ve karmaşık bir soruşturmanın ardından eylül ayında Queensland eyaletindeki bir çiftlikte üretilen çileklere dikişi iğnelerini yerleştirdiği belirlenen kadının yakalandığı duyuruldu.

Gözaltındaki ismi açıklanmayan ve çileklere neden iğne yerleştirdiği konusunda bilgi verilmeyen 50 yaşındaki kadının yarın Brisbane Sulh Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Queensland eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İğneli çilek krizi

İlk iğneli çilek krizi, 12 Eylül'de Queensland'da bir kişinin süpermarketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. 

Yapılan araştırmalarda, eyaletteki bir çiftlikte üretilip paketlenen çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği belirlenmiş, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerindeki çileklerde 100'den fazla iğne tespit edilmişti. 

Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmış, üreticiler tonlarca çileği dökmek zorunda kalmıştı.

Sektörün zararını karşılamak için milyonlarca dolarlık fon

Çileklerde ilk iğneli vakanın görülmesinin ardından maketlerden toplatılması ve tüketicilerin ürünleri almamasıyla zor durumda kalan üreticiler çilekleri imha etmek mecburiyetinde kalmıştı. Satışların durma noktasına geldiği sektörde yaşanan krize müdahale eden federal ve eyalet hükümeti sektörü desteklemek için milyonlarca dolarlık fon ayırmıştı.

Öte yandan ilk iğnelerin rotaya çıkmasının ardından bazı kötü niyetli kişilerin Sydney kentinde muz ve elmalara iğne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Sydney'de çileklere şaka amacıyla iğne yerleştiren bir erkek çocuk da polis tarafından yakalanmıştı.

AA

Etiketler: Avustralya, çilek, sağlık, zanlı, mahkeme
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