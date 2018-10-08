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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Avustralya’da nurlu tatil

08 Ekim 2018, Pazartesi 01:38
Avustralya’da okulların tatile girmesini fırsat bilen Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri, çocuklar ve gençlerle Risale-i Nur okumaları yaparak, çeşitli faaliyetler düzenledi.

Avustralya’da okul tatillerinin başlamasını fırsat bilen Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri  hafta sonlarımızı nurlandırmak üzere programlar hazırladı. Vakıf görevlileri programların verimli ve eğlenceli geçmesi için birçok faaliyet düzenledi. Çocukların hem eğlendiği hem de Risale-i Nur okumaları yaptığı programın muhtevası hakkında bilgi veren Avustralya Nur Vakfı temsilcisi, “Yeni gelen kardeşlerimiz için birbirimizle tanıştık ve programımıza kahvaltı ile başladık. Uhuvvet dolu soframızdan Nur dolu Risale-i Nur dersimize başladık. Ardından öğrendiğimiz hakikatleri resme veyahut yazıya dökmek üzere çalışmaya koyulduk. Ortaya çıkan masum resimler ve yazılar bizleri oldukça etkiledi. Risale-i Nur’un çocuklarda bıraktığı o müthiş Nurlar gönüllerinden kâğıtlara akmıştı adeta” dedi.

Risale-i Nur gibi bir nimetin varlığına şükrettik 

Vakıf temsilcileri program hakkında şunları söyledi; “Helâl dairesi keyfimize kâfidir deyip kardeşlerimizle birçok oyun oynadık. Enerjimiz bitmemeliydi. Bizim için Avustralya’daki şefkat kahramanları fedakâr ablalarımızın getirmiş olduğu abur cuburlarımızı yemek için bahçemize çıktık. Bahçede kardeşlerimizle eğlenceli vakit geçirdik bir yandan da Rabbimizin bize bahar ile göndermiş olduğu nimetleri temaşa ettik. Ardından minik kardeşlerimizi uğurladık ve genç kardeşlerimizle beraber vakit geçirmek için sabırsızlanıyorduk. Kardeşlerimizle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Risale-i Nur gibi nimetin elimizde olduğuna bu programlar sayesinde tekrardan şükrettik. Çünkü böyle Nur kardeşliği nimetini başka nerede bulabilirdik.

Memleketimizden uzaktık, ama…

Memleketimizden uzaktık, ama Risale-i Nurlar sayesinde Nurlar’a ve hakikatlere bir o kadar yakındık. Bu hakikatleri okuyup, anlamak ve neşretmek için liseli kardeşlerimizle programımıza başladık. Liseli kardeşlerimizle yaptığımız programımızda öncelikle birbirimizle tanıştık ve ardından uhuvvetimizi pekiştirecek bir kaç oyun oynadık. Ardından aklımıza takılan sualleri birbirimize sorduk ve cevaplarını Risale-i Nurlar’dan bulmaya çalıştık. Sualler vasıtasıyla bir çok hakikatleri öğrenmiş olduk. Daha sonrasında ise “Risale-i Nur nedir?” ve  “Bediüzzaman kimdir?” sorularının cevaplarını bulmaya çalıştık. Fikir teatisinden çıkan hakikatler aklımızı ikna ediyor, kalbimizi nurlandırıyordu. Ardından Risale-i Nur dersimizi yaptık ve akşam yemeği için samimî yer soframıza oturduk. Avustralya Nur Vakfı’nın bizim için hazırlamış olduğu enfes kıymalı ve peynirli pidelerimizi yedik. Enerji dolduk ve bu enerjimizi uhuvvete dönüştürmek için bahçeye çıktık ve eğlenceli oyunlar oynadık. Programımızı iki hafta sonu şeklinde yaptık. Ama inşallah öğrendiğimiz Nurlu hakikatler hayatımız boyunca bizimle beraberdi.”   

HABER: ŞEYMA NUR NART - AVUSTRALYA

Etiketler: avustralya
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