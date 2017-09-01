Avustralya’daki 600 bin Müslüman camilere akın etti

Avustralya’da yaşayan yaklaşık 600 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazı için ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitlerin yanı sıra açık alanlarda bir araya geldi.

Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı ardından bayram vaazını dinledi. Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sunshine Camisi’ni dolduran farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman’a cami görevlisi İsmail Erşahin tarafından verilen vaazda dargınlıkların bırakılması, aile büyüklerinin yanı sıra akrabaların ziyaret edilmesi ve ihtiyacı olan kişilere de yardım edilmesinin önemi hatırlatıldı. Vatandaşlar namazın ardından ilk bayramlaşmayı cami içinde gerçekleştirdi. AA

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