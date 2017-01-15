"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Avustralya'dan 40 yıl sonra özür...

15 Ocak 2017, Pazar 11:32
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, 40 yıl önce meydana gelen tren kazasında ölen ve yaralananların ailelerinden özür dileyeceğini açıkladı.

NSW Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, Avustralya yayın kurumu ABC'ye verdiği röportajda, Sydney'in Granville semtinde 40 yıl önce meydana gelen ve 83 kişinin öldüğü, 213 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dileyeceklerini söyledi.

Kazadan etkilenen ailelerin "hayal edilmeyecek acılar" yaşadığını dile getiren Constance, "Yıllar boyunca insanlar ulus tarihindeki en korkunç trajedilerden biriyle başa çıkmak zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Avustralya tarihindeki en büyük kazalardan biri olan ve "Granville Tren Felaketi" şeklinde anılan kazada babasını kaybettiğinde 15 yaşında olan Meredith Knight, okulu bırakarak ailesine yardım için çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerinin de kendisininkine benzer zorluklar yaşadığını ve hükümetin mağdurlarla ilgilenmediğini vurgulayan Knight, "Genel olarak göz ardı edildik, bütün ailelerin ve kurtulanların durumu buydu. Hükümet bize sırt çevirdi, ilgilenmedi. 40 yıl geçti ama çok sayıda kişi hala acı çekiyor." dedi.

NSW eyaletinin başkenti Sydney'in Granville semtinde 18 Ocak 1977'de meydan gelen tren kazasında 83 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı. Kaza, yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda meydan gelmiş, sürüklenen tren çarptığı köprünün çökmesine neden olmuştu.

Kazaya, eskiyen rayların bakımının zamanında yapılmamasının neden olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

Etiketler: avustralya, tren kazası, özür
Okunma Sayısı: 543
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar

    Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Kıbrıs halkı çözüm istiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Dolar bozdurma çağrısı zarar ettirdi

    Kalın'dan ''özeleştiri'' çağrısı

    İsrail, dükkanına 'servet' teklif etti: ''Ant olsun ki, burayı onlara bırakmayacağım''

    Krizlerin de çaresi var

    İstanbul hakkında korkutan açıklama

    Meteoroloji'den önemli uyarı!

    Tüketicilere haksız kazanç uyarısı

    İsraf önlense zama gerek kalmayacak

    Titrenecek bir hukuk: Anne-baba hukuku...

    H7N9 virüsü tekrar ortaya çıktı!

    Doktorlar tükendi: Birçoğu antidepresan kullanıyor

    3 madde daha kabul edildi

    Karar verildi, yine cezaevinde

    Araçta başladı, binaya sıçradı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar
    Faruk ÇAKIR

    Kontrolsüz güç zarar verir
    Genel

    Ali Fuad Başgil anıldı: O, kahraman bir âlimdi
    Mehmet KARA

    “Teklif geçmezse” ne olur?
    Genel

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?
    Ahmet Hamdi AYDIN

    Özel güvenliğe genel düzenlemeler
    Genel

    Yıldırım'dan Bahçeli'ye 'kimlik' jesti...
    Yeni Asya'dan Size

    Müsbet Hareket
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi mü’mine iki cennet verilecektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.