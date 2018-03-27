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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Avustralya'dan Rus diplomatlar hakkında karar

27 Mart 2018, Salı 09:41
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde görev yapan iki Rus diplomattan 7 gün içinde Avustralya'yı terke etmelerini istediklerini açıkladı.

Başbakan Turnbull, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile yaptığı ortak açıklamada, kimlikleri hakkında bilgi vermediği iki Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediklerini söyledi.

"Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı"

Sınır dışı kararını müttefikleri ile dayanışmayı göstermek için aldıklarını belirten Turnbull, zehirlenme olayını "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak tanımladıklarını ve kınadıklarını söyledi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan yangında ölenler için başsağlığı dileğinde bulunan ve aldıkları kararın Rus halkına yönelik değil hükümete karşı olduğunu vurgulayan Turnbull, "Bir hükümet başka bir devletin topraklarında bireyleri öldürmek için kimyasal kullanıyor; bu şoke edici bir suçtur. Birleşik Krallık'ın egemenliğine şoke edici bir ihlaldir." dedi.

İngiltere, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı harekete geçerek geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da dün yaptığı açıklamada, AB'ye üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi ise dünkü açıklamasında, ülkede görev yapan 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını belirtmiş, söz konusu diplomatlara Amerika'yı terk etmeleri için 7 gün süre tanıdığını açıklamıştı.

AA

Etiketler: avustralya, rus diplomat
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