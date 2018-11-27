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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Avustralya kabinesinde Türk bakan

27 Kasım 2018, Salı 13:05
Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta düzenlenen yerel seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Andrews, yeni kabinesinde Türk kökenli milletvekili Somyürek’e bakanlık verdiğini duyurdu.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta düzenlenen yerel seçimlerden zaferle çıkan İşçi Partisi lideri ve Başbakan Daniel Andrews, yeni kabinesinde Türk kökenli milletvekili Adem Kubilay Somyürek’e bakanlık verdiğini duyurdu.

Oy sayımının devam ettiği eyalet seçimlerinde muhalefetteki Liberal Parti'ye karşı 88 milletvekilinden 52’sini kazanan Andrews, yeni kabinesinde görev vereceği 4 yeni bakanın ismini açıkladı.

Yeni kabinede 11 kadın 11 erkek bakana görev vererek eşit paylaştırma yaptıklarını duyuran Başbakan Andrews, 4 yeni bakan arasında Somyürek’in de bulunduğunu söyledi.

Somyürek ve yeni kabineye atadığı bakanların görevleri hakkında bilgi vermeyen Andrews’in, görev dağılımıyla ilgili açıklamayı hafta içinde yapması bekleniyor.

Spor, Turizm ve Gazi İşleri Bakanı Hamdi Eren’in (54), ailesine, sağlığına ve seçim bölgesine daha fazla zaman ayırmak için görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından, Somyürek’in bakanlığa getirilmesiyle Avustralyalı Türkler, Victoria Parlamentosu’nda son 4 yılda olduğu gibi yine biri bakan, 3 milletvekili ile temsil edilecek.

Somyürek'e iadeiitibar

Victoria eyalet hükümetinde Aralık 2014'de Küçük İşletmeler ve Ticaret Bakanı görevine getirilen Adem Kubilay Somyürek, personeline gözdağı verdiği iddiasıyla 25 Mayıs 2015’te Başbakan Andrews tarafından görevden alınmıştı.

Somyürek, o tarihte yaptığı açıklamada, suçlamaların "Tamamen asılsız ve gerçek dışı" olduğunu belirtmiş, ‘‘Suçlamaları duyar duymaz anında soruşturma istedim. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı. Bu soruşturmayı, kendimi aklama fırsatı olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Adem Somyürek’in bakanlıktan uzaklaştırılmasının, İşçi Partisi'ndeki grup çatışmalarının sonucu olduğunu ortaya atan siyasi çevreler bakanlık görevine getirilmesini iadeiitibar olarak değerlendirdi.

Victoria Parlamentosuna 2002 seçimlerinde İşçi Partisi'nden Dandenong milletvekili olarak seçilen ve 1967 İzmir doğumlu Kubilay Somyürek, evli ve 2 çocuk babası. 

AA

Etiketler: Avustralya
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