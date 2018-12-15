Avustralya'nın Kudüs kararınına tepkiler sürüyor: Filistin ve Arap Birliği reddetti

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Arap Birliği, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddettiklerini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Avustralya hükümetinin kararı, uluslararası kanunlar ile özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında aldığı 478 sayılı karar başta olmak üzere BM kararlarına tamamen aykırıdır." ifadesini kullandı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat da Avustralya'nın söz konusu kararı ülke içinde çirkin siyasi kazanç elde etmek için aldığını belirtti.

Avustralya yönetiminin kararının, iki devletli çözüme katkı sağlamadığını, tam tersine gerilemesine neden olacağını bildiren Ureykat, Kudüs kentinin tamamının, nihai çözüm için müzakere masasında olduğunu, Doğu Kudüs'ün ise uluslararası yasalar gereği işgal edilmiş Filistin topraklarının bölünmez bir parçası olduğunu kaydetti.

FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi ise Avustralya hükümetinin kararını tehlikeli ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi.

Aşravi, "Sorumsuzca ve kanun dışı atılan bu adım, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sarsmaktan başka bir şeye neden olmayacaktır. Avustralya, Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak kabul ederek işgalci devletin işlediği savaş suçlarına ortak olmuştur." ifadesini kullandı.

Arap Birliği Filistin İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Ebu Ali de Avustralya'nın kararını "bariz bir şekilde İsrail yanlısı" diye nitelendirerek, Sidney ile Arap ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Ebu Ali, "Avustralya'nın kararı Filistinlilerin haklarına saldırıdır. Karar, Avustralya'nın işgalci İsrail'in tutumları ve politikalarına ve özellikle son zamanlarda yükselerek devam eden saldırganlığına açıkça taraf olduğunu göstermektedir. Sorumsuz ve taraflı karar, Arapların, Müslümanların ve Hristiyanların haklarına, duygularına ve kutsallarına dokunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.