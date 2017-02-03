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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Avustralya’nın rahatlık veren kelimesi: Helal

03 Şubat 2017, Cuma
Helal atıştırmalık Avustralya’da halk tarafından yılın kelimesi seçildi. Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu başkanı Keysar Trad, “Helal kelimesinin bir art niyet taşımaması insanlara rahatlık ve memnuniyet getiriyor” dedi.

Helal atıştırmalık paketi anlamına gelen ‘Halal snack pack’, Avustralya’da Macquaire sözlüğünün düzenlediği 2016 yılında öne çıkan kelimeler anketinde Halkın Seçimi kategorisinde birinci oldu. Kısaca HSP olarak da kullanılan ‘Halal snack pack’, döner eti, patates kızartması ve sostan oluşuyor. HSP, Avustralya’da paket servis sektörünün temel yiyeceklerinden biri haline geldi. 

Hoşgörünün simgesi

Helâl atıştırmalık pakedinin, pek çok Avustralyalı için çok kültürlülüğün, hoşgörünün,  bazıları içinse İslâm’ın gittikçe artan etkisinin simgesi haline geldiği belirtiliyor. İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan yılın yiyeceği, İslâm karşıtı sağcı siyasetçi Pauline Hanson’ın yemeği reddetmesinin ardından siyasî tartışmaların konusu haline geldi. Müslüman Senatör Sam Dastyari, Temmuz ayında Pauline Hanson’ın Senato’ya seçilmesini kutlarken, “Sizi ne zaman isterseniz helâl atıştırmalık pakedi için Sydney’in batısına yemeğe götüreceğim” demişti. Hanson’ın üyesi olduğu Tek Ulus Partisi için helâl gıda almak, “Avustralya’nın İslâmlaşmasını finansal olarak desteklemek” anlamı taşıyor.

Yemediğimiz şeyi satmayız

Hanson cevap olarak, “Bu gerçekleşmeyecek, helâl yiyecekler ilgimi çekmiyor, teşekkür ederim” demişti ve bir delil sunmaksızın Avustralyalıların yüzde 98’inin helâl gıdaya karşı olduğunu savunmuştu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “atıştırmalık paket hikâyelerini paylaşmak ve dünyadaki en iyi atıştırmalık pakedini bulmak için” HSP’ye adanmış bir topluluk bile mevcut. Gurubun kurucuları, Sydney’de Oz Turk Jr isimli bir döner dükkânında yedikleri yemekten esinlenmiş. Grubun şu an 180 bin üyesi var. Dükkân sahibi Ufuk Bozoğlu, HSP satışlarının arttığını söylüyor. Türkiye kökenli Ufuk Bozoğlu, HSP’lerinin ününü annesine borçlu olduğunu söylüyor: “Bana yemeyeceğim şeyi satmamamı öğretti”.

Toplumsal uyum sağlıyor

Avustralya İslâm Konseyleri Federasyonu başkanı Keysar Trad, başka dillerde kullanılan kelimelerin yaygınlaşmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyor. “Özellikle onu sözlükte bulabiliyorsanız, bu gizemi ortadan kaldırıyor” diyor ve ekliyor: “Helâl kelimesinin bir art niyet taşımaması insanlara rahatlık ve memnuniyet getiriyor. Tamamen pozitif, iyi ve besleyici. HSP’lerin popülerliği kelimenin ve kelimenin içinden geldiği kültürün ardındaki gizemi kaldırıyor ve toplumda uyum yaratmaya yardımcı oluyor.”

Bu anket bize bir şey anlatıyor

Anketi yapan Macquaire sözlüğü komitesi, HSP’nin halk tarafından yılın kelimesi seçilmesinin, “Bir zamanlar çoğunlukla Müslüman toplulukla sınırlı olan bir şeyin şimdi Avustralya toplumunun daha geniş bir kesimine yayılması bize bir şey anlatıyor” diyor.

N. Nur Ener / İstanbul

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