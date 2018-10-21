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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Avustralya Nur Vakfı’ndan Pakistan’a yardım eli

21 Ekim 2018, Pazar
Melbourne’de yaşayan hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımlar, Avustralya Nur Vakfı’nın organizasyonuyla Pakistan’a ulaştırılacak.

Avustralya Nur Vakfı’nın yardım eli şimdi de kardeş Pakistan halkı için uzandı. Melbourne’de yaşayan hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yiyecek ve giyeceklerden oluşan yardım konteynırı, Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için yüklenmeye başlandı.

Toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Avustralya Nur Vakfı temsilcisi Fatih Yargı, “Mazlûm, mağdur ve fakir Pakistanlı kardeşlerimiz için başlattığımız yiyecek ve giyecek yardım konteynırı çalışmamız, Melbourne’de yaşayan hayırseverlerin katkılarıyla başarıya ulaştı. Kırklık boyuttaki konteynırımız yakında fakir aileler ve yetim çocuklara dağıtılmak üzere yola çıkacak. Her kesimden Müslüman hayırsever kardeşlerimiz konteynırımıza yoğun ilgi gösterdi. Melbourne’da yaşayan Pakistanlı kardeşlerimiz Avustralya Nur Vakfı’nın bu çalışmasını takdirle karşıladılar” dedi. 

Gayemiz iyilikleri çoğaltmak 

Benzer şekilde hazırlanan ve iki hafta önce Somali’ye gönderilen yardım konteynırı hakkında da bilgi veren Avustralya Nur Vakfı yetkilileri, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” hadis-i şerifini kendilerine şiar edindiklerini belirtti. “Bizim vazifemiz hayırda bulunmak isteyen kardeşlerimize zemin oluşturmaktır” diyen Nur Vakfı gönüllüleri, “Tüm gayretimiz kötülüklerin arttığı şu günlerimizde iyilikleri çoğaltmak olmalı. Yeni Asya Gazetesi vasıtasıyla tüm yardım sahiplerine teşekkürlerimizi iletmek istiyor ve Yeni Asya okuyucularından duâ talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avustralya – Yeni Asya 

Haber Merkezi

Etiketler: Avustralya, Nur, vakıf, Pakistan, Risale-i Nur
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