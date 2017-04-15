Avustralya Nur Vakfı Somali’yi sevindirdi

Avustralya Nur Vakfı kuraklıktan kaynaklanan açlık felaketi yaşayan Somali halkı için seferber oldu. Vakıf koordinatörü Fatih Yargı, “Açlık onların imtihanı ise; tokluk da bizim imtihanımız” dedi.

Avustralya Nur Vakfı kuraklıktan kaynaklanan açlık felâketi yaşayan Somali halkı için seferber oldu.

Avustralya Nur Vakfı’nın başlatmış olduğu Somali için yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Nur Vakfı idarecilerinden kampanya koordinatörü Fatih Yargı, “Müslümanlar genelde hayırseverdir. Somali’de yaşanan açlık felâketi için çağrımız cevapsız kalmadı. Son bir ay içerisinde vakfımızın organize ettiği yardım kampanyası için üç adet 40’lık yiyecek ve giyecek konteyneriyle beraber bir konteyner dolusu da Somaliland’deki bir akıl hastahanesine yatak ve diğer tıbbî malzemeler sevk ettik. Bu yardımların yanı sıra toplanan paralarla Somali’nin muhtelif yerlerinde gıda ve su satın alıp, aç ve susuz halka dağıtım yaptık. Bizler İslâmî ve insanî olarak bu görevi yapmakla yükümlüyüz. Açlık onların imtihanı ise; tokluk da bizim imtihanımız” dedi.

Avustralya Nur Vakfı köklü ve kurumsallaşmış, geniş tesis ve alt yapısıyla Avustralya’da yaşayan diğer Müslüman toplumlarında merkezi olma hüviyetine sahip. Doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluğu şiar edinen ve ittihad-ı İslâmı esas gaye edip bunu kendi bünyesinde yaşatan Nur Vakfı hayırlı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.