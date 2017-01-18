Avusturya’da ‘başörtüsü yasağı’ protestosu

Avusturya’da öğretmenler dahil kamu çalışanlarına başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başşehir Viyana’da protesto edildi.

Bir grup aktivist, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından gündeme getirilen başörtüsü yasağı önergesine karşı, Viyana Üniversitesi önünde toplandı. “Herkese din özgürlüğü”, “Kafam bana ait”, “Eşitlik”, yazılı pankartlar taşıyan protestocular, uyum yasası kapsamında getirilmek istenen yasağa tepki gösterdi. Protestoda konuşan Avusturya Müslüman Gençlik Örgütü (MJÖ) Sözcüsü Canan Yaşar, kadınların dış görünümü üzerinden politika yapıldığını belirterek, devlet kurumlarında çalışan başörtülü kadınların olumsuz örnek oluşturacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yaşar, “Aksine bu durum, gençler üzerinde olumlu etki oluşturur. Zira başörtüsü takan bir kadın, gençlere, başörtüsü ile istenirse polis, siyasetçi ya da öğretmen olunabileceğini göstermiş olur. Başörtüsünün yasaklanması, gençleri toplumdan uzaklaştırarak, yabancılaştıracaktır.” dedi.

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