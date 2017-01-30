Avusturya'da "burka" yasaklanacak

​Avusturya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Lideri Christian Kern, kamuya açık alanlarda vücudun tamamını örten "burka"nın yasaklanacağını söyledi.

Geçen haftadan beri koalisyon hükümetini oluşturan SPÖ ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında erken seçime gidilmesini önlemek için yapılan görüşmelerde uzlaşıldığı bildirildi.

"Koalisyonu Kurtarma Paketi" olarak tanımlanan, 2018'in sonuna kadar geçerli olacak hükümet programı, Başbakan Kern ve Başbakan Yardımcısı Reinhold Mitterlehner tarafından kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in göreve başlamasının ardından görüşmeleri hızlandıran taraflar, eğitimden yeni iş imkanları oluşturulmasına, ekonomik yatırımlardan yabancı yasasına kadar birçok noktada uzlaşı sağladıklarını, yakın tarihde erken seçim öngörülmediğini kaydetti.

Vücudun tamamını örten kıyafetler yasaklanıyor

Ülkedeki Müslümanlar ve yabancıları yakından ilgilendiren uyum yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kern, "Yeni dil ve uyum kursları hayata geçirilecek, sığınmacıların sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarına müsade edilecek, buna karşın sığınmacılar, bir avro saatlik ücretle çalıştırılmayacak. Öte yandan, vücudun tamamını örten kıyafetlerin kamuya açık alanlarda giyinilmesi yasaklanacak." diye konuştu.

Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından geçen ay gündeme getirilen, okullar dahil kamu kuruluşlarında başörtüsü yasağı önerisine 36 sayfalık program metninde yer verilmezken, "Devlet, ideolojik ve dini açıdan tarafsız olmakla yükümlüdür. Özellikle üniformalı memurlar, hakim ve savcılar, görevlerini icra ederken tarafsızlık ilkesini göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Metindeki ucu açık ifadeler, ülkede yaşayan 600 bin Müslüman'ı endişelendiriyor. Müslümanlar, metinde yer alan belirsiz ifadeleri, polis, hakim ve savcılara yönelik başörtüsü yasağı olarak yorumluyor.

Elektronik kelepçe

Koalisyonun devamı için uzlaşılan hükümet programında güvenliğe ilişkin maddeler de yer aldı.

Ülke genelinde gözetleme amaçlı kameraların arttırılacağı belirtilerek, yetkililere internet üzerinden yapılan görüşmeleri denetleme izni verileceği bildirildi.

Ayrıca, "tehlikeli" olarak tanımlanan kişilere elektronik kelepçe takılacağı, kesin delil aranmadan gözetim altında tutulacakları kaydedildi.

Sınır şeridinde düzenli olarak asker ve polis tarafından kontrollerin yapılacağı vurgulanan metinde, havadan denetimin arttırılacağı, askerlerin, yabancıların kayıt ve sınır dışı işlemlerinde polislere destek verecekleri aktarıldı