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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Avusturya’da hükümete protesto

16 Kasım 2018, Cuma 23:24
Avusturya’nın başşehri Viyana’da 10 binin üzerinde hükümet karşıtı gösterici, aşırı sağcı iktidarın ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarına tepki gösterdi.

Parlamento önünde toplanan göstericiler, “Irkçılara hayır”, “Kahrolsun Naziler”, “Yabancı karşıtlığına hayır” yazılı pankartlar açtı. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) önceki gün sosyal medya üzerinden Müslümanlar ve Türkleri hedef alarak yaptığı ırkçı paylaşıma tepki gösteren çok sayıda protestocu, “Hepimiz Ali’yiz” yazılı pankartların yanı sıra fes takarak ayrımcılığa karşı birlikte yaşama mesajı verdi.

Kentin önemli caddelerini trafiğe kapatan protestocular, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Viyana Ticaret Odası önüne ulaştı. Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda, hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluşturduğu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarının örtbas edildiği vurgulandı. Aşırı sağcı koalisyonun çalışanlara yönelik sosyal hakları kıstığına ve daha ziyade gelir düzeyi çok yüksek belirli bir sınıfın arzusuna göre siyasi kararlar aldığına dikkati çekildi.

Aşırı sağcı partinin ırkçı paylaşımı

Avusturya’da aşırı sağcı partinin, 2019’da yürürlüğe girecek yeni sigorta kartlarına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, fes takmış Ali isimli bir kişinin yeni kartlar sayesinde artık sağlık sisteminde yasa dışı işlem yapamayacağı anlatılmıştı. Aşırı sağcı FPÖ, başta partiye ait televizyon kanalı olmak üzere birçok platformda paylaştığı videoda, belirli bir grubu hedef göstererek zan altında bırakmış ve açıkça ırkçı saldırıda bulunmuştu. Başta Müslümanlar olmak üzere ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gazeteci ve aktivistin tepkisi nedeniyle aşırı sağcı parti söz konusu görseli bütün platformlardan çekmek zorunda kalmıştı.

AA

Etiketler: avusturya, protesto
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