Avusturya'da İslâm kelimesinin karnelerden çıkartılmasına tepki

Avusturya'da İslam ifadesinin okul karnelerinden çıkartılarak yerine ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGGÖ'nün yazılması tepkilere neden oldu.

Avusturya'da eğitim bakanlığı ve başbakanlığa bağlı din işleri dairesi tarafından karnelerde seçmeli din dersi ve öğrencilerin dini aidiyetlerini gösteren kısımda yer alan İslam ifadesinin çıkartılarak yerine ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGGÖ'nün yazılması tepkilere neden oldu.

Ülkede yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi bir evraktan İslam ifadesinin çıkartılmasını Müslümanlara yönelik büyük bir ayrımcılık olarak yorumluyor.

700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin resmi bir evrakta din hanesine İGGÖ kısaltmasını kullanmasını mantık dışı olarak değerlendiren uzmanlar, dünya genelinde 1,5 milyar Müslüman'ın mensup olduğu dinin adının İslam olduğunu, İGGÖ'nün ise bu ülkede yaşan Müslümanları temsil eden bir kurum olduğuna dikkati çekiyor.

Aşırı sağcı hükümetin söz konusu değişikliği hayata geçirmeden önce kamuoyunu ve Müslümanları ciddi oranda bilgilendirmemiş olması, art niyetli bir tutum olarak değerlendiriliyor.

Müslümanlar dışında diğer din ya da cemaatlere yönelik herhangi bir değişiklik yapmayan hükümetin bu tutumu İslam cemaatini yıpratmanın yanı sıra ülkede kısık sesle de olsa dillendirilen "Avrupa ya da Avusturya İslamı'nı" hayata geçirmek için atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.

"Kendilerince bir İslam oluşturmak istiyorlar"

Aşırı sağcı hükümetin resmi bir evraktan İslam ifadesini çıkarmasının başka anlamlarının da olduğuna dikkati çeken Hafez, "Bu yönetim iktidarda olduğu sürece, kendilerine göre bir İslam meydana getirmek istiyorlar, bu değişikliği bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Avusturya'daki Müslümanları da eleştiren Hafez, Müslümanları olumsuz yönde etkileyen birçok konuda yeterince kamuoyu oluşturulamadığı, gerekli tepki ve önlemlerin zamanında alınamadığına işaret etti.

Viyana Mısırlılar Cemaati Sözcüsü İbrahim Roma Ali de ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik aşırı sağcı hükümet tarafından bir başka olumsuz uygulamanın hayata geçirildiğini ifade ederek, Avusturya'da yaşayan Müslümanların birlik içinde hareket ederek hukuki yollarla haklarını araması gerektiğinin altını çizdi.

Ali, Müslümanların aşırı sağcı hükümetin uygulamaları karşısında seslerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, "Önce anaokullarında başörtüsünü yasakladılar, şimdi ilkokullarda yasağın yürürlüğe girmesi için çalışılıyor. Her olumsuz adımı bir yenisi takip ediyor. Bu durum karşısında sessiz kalırsak, Müslümanların dini olan İslam ifadesi ileride tamamen hayatımızdan çıkartılmış olacak." dedi.

Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, imza kampanyaları ve yetkililere gönderilmek üzere hazırlanan dilekçelerle tepkilerini ortaya koyarak, değişikliğin ivedilikle kaldırılması talebinde bulunuyor.