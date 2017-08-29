Avusturya’daki STK’lardan ''Arakan'' tepkisi

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Olgun, "Avusturya İslam Cemaati olarak Myanmar devletinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı insanlık dışı şiddet ve baskıları en sert şekilde kınıyoruz." dedi.

Avusturya’daki sivil toplum kurumları, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik katliamlarına tepki gösterdi.

Myanmar’ın Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlık, yıllardır ordunun ve Budist rahiplerin zulmüne maruz kalıyor.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları örgütleri, Arakan’daki katliamları soykırım olarak tanımlıyor.

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"Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor"

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ERC Sözcüsünden dehşet veren açıklama: Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi

Arakan'daki katliamı durdurun

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Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslümanın katledildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırı ve katliamları durdurması için Myanmar hükümetine çağrıda bulunmasına rağmen, Budist rahipler ve bazı ordu mensupları, uluslararası kurumları hiçe sayarak insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avusturya’da yaşan Müslümanlar ve sivil toplum örgütleri de Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarını kınayarak başta uluslararası kurumlar olmak üzere İslam ülkelerinin sorunun çözülmesi için daha etkin bir tutum sergilemesini talep ediyor.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, yaptığı değerlendirmede, Myanmar’ın Arakan eyaletinde bir milyonun üzerinde Rohingyalının yaşadığını belirterek 2011 yılı itibariyle koşulların bölgede yaşayan Müslüman azınlık aleyhinde dramatik bir şekilde kötüleştiğini, baskı ve zulmün artış gösterdiğini anlattı.

Myanmar devletinin Müslüman azınlığı vatandaşlık hakkı başta olmak üzere, temel insani haklardan mahrum bıraktığına işaret eden Olgun, "Doğum kontrolü gibi çeşitli yaptırımlarla bu insanların nesillerini devam ettirmesi yasaklanmış, insanlık dışı yöntemlerle doğup büyüdükleri toprakları terk etmeye mecbur bırakılmışlar.” şeklinde konuştu.

Olgun, Myanmar ordusunun son günlerde Müslüman sivillere yönelik işlediği vahşete dikkati çekerek, "Avusturya İslam Cemaati olarak Myanmar devletinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı insanlık dışı şiddet ve baskıları en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunan Olgun, bölgede yaşanan katliamların sol bulması için biran önce harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avusturya’daki Bosnalı Müslümanların Başkanı Esad Memic de 21. yüzyılda Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşanan zulmün kaygı verici olduğuna işaret ederek "Arakan’da insanlık onuru ayaklar altında çiğneniyor." dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan katliam ve insan hakkı ihlallerini ayrım yapmaksızın kınadığını vurgulayan Memic, “Barış içinde birlikte yaşamamız için büyük insanlık ailesinin bütün fertleri, zulümlerin ortadan kaldırılması amacıyla birlik ruhuyla hareket etmelidir, bunun aksi herhangi bir alternatif söz konusu olamaz." görüşünü paylaştı.

Avusturya’daki Bangladeş İslam Merkezi Yöneticisi Doktor Faruk Al Madani de Myanmar’da yaşanan zulmü anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını belirterek “Tek suçları Müslüman olmak olan bu insanların maruz kaldıkları zulümden kurtarmak için İslam ülkeleri daha yüksek sesle sorunu dünya gündemine taşımalılar.” değerlendirmesinde bulundu.