Avusturya'dan tepki çeken karar

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, “Siyasal İslam ile mücadele kapsamında“ alınan kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kimi cami ve derneklere yönelik soruşturmanın sonuçlandığını, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını, aynı zamanda çok sayıda imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır dışı edileceğini söyledi.

Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneğine ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti.

Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaatinden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu.

İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015'te çıkartılan "İslam Yasası"nın Avusturya'da görev yapan imamların yurt dışından maaş almalarını yasakladığını, yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğunu, bu durumun göçmen yasasıyla uyuşmadığını belirterek, yurt dışından maaş alan imamların oturum izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini söyledi.

Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı.

Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın 2'sinin vizelerinin iptal edildiğini belirten Kickl, geri kalan 9 imama ilişkin sürecin sürdüğünü söyledi.

***

Kalın'dan ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avusturya’nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatıp imamları sınır dışı etmesi ülkedeki İslam karşıtı ırkçı popülist dalganın sonuçlarından biri." dedi.