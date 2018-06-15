Avusturya'nın söylemleri tepkilere yol açtı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yasadışı göçle mücadele etmek için Almanya ve İtalya ile birlikte ‘gönüllü ekseni' oluşturmak istediklerini söyledi. Kurz'un, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi Almanyası'nın başını çektiği bloğu anımsatan ‘eksen' kelimesini kullanmasıysa infiale sebep oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Berlin'de görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Avusturya lideri Kurz, AB sınırlarını yasadışı göçe karşı korumak için Roma, Viyana ve Berlin arasındaki işbirliğinin artmasını istediğini söyledi.

'EKSEN' VURGUSU

"Bize göre, yasadışı göçle mücadele için bir ‘gönüllü eksenine' gereksinimimiz var" ifadelerini kullanan Kurz, şöyle devam etti: "Roma, Viyana ve Berlin arasında geliştirmek istediğimiz iyi işbirliği beni mutlu ediyor. Zira bu, Avrupa'ya yasadışı göçün azaltılmasına yardım edecek mantıklı bir işbirliğine işaret ediyor."

Diğer taraftan Kurz'un, yasadışı göçün engellenmesi için oluşturmak istedikleri işbirliği üçgeninden bahsederken ‘eksen' kelimesini kullanması, eleştirilmesine neden oldu. Zira ‘eksen' (mihver) kelimesi, İkinci Dünya Savaşı'nda, Avusturya'nın o dönem parçası olduğu Nazi Almanyası ile İtalya ve Japonya arasındaki ittifakı (Mihver devletleri) anımsattı.

YARDIM GEMİSİ AKDENİZ'DE BEKLETİLİYOR

Bu arada Kurz'un bu açıklamaları, İtalya ve Malta'nın kabul etmemesi nedeniyle çocuklar ve bebek bekleyen kadınlar da dahil olmak üzere 629 göçmeni taşıyan bir yardım gemisinin Akdeniz'de bekletilmesini izliyor.

Aquaris isimli gemideki yardım yetkililer, gemideki su ve yiyeceklerin sadece 2-3 gün için yeterli olacağını açıklarken, Akdeniz'deki gergin bekleyiş İspanya'nın gemiyi limanına kabul etmesiyle sona ermişti.