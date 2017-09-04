Aylan bebekten sonra yüzlercesi boğuldu

Ailesiyle birlikte Yunanistan’a sığınmaya çalışırken Bodrum’da boğularak vefat eden Alan Kurdi’nin ölümü üzerinden geçen iki yılda, aralarında birkaç aylık bebeklerin de olduğu, 8 bin 500 mülteci Akdeniz’i geçmeye çalışırken vefat etti.

Bir botla Bodrum’dan ailesi ile birlikte Yunanistan‘a geçmeye çalışırken, annesi Zahim Kurdi, Galip Kurdi ve Alan Kurdi’nin 2015 yılında vefat ettiği günden bu yana, yüzlerce çocuk Akdeniz üzerinden Avrupa’da daha iyi bir hayata ulaşmaya çalışırken vefat etti. Alan Kurdi’nin vefat etmesi üzerinden geçen iki yıldan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) o tarihten bu yana 8 bin 500 mültecinin Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken vefat ettiğini duyurdu. UNHC tarafından yapılan bir açıklamada, “Alan’ın ölümünden beri Avrupa’ya geçişlerde ciddi bir düşüş olmasına rağmen, insanlar hala Avrupa’ya göç etmeye çalışırken vefat ediyorlar.” denildi.

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