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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Aylar sonra ortaya çıktı

12 Eylül 2018, Çarşamba 10:24
İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York’ta ünlü restoran Nobu’da görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre; New York’un Soho bölgesindeki ünlü suşi restoranı Nobu’da yemek yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı.

Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı. 

DHA

Etiketler: reza zarrab
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