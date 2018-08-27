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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Aynı senaryo şimdi de İdlib’de

27 Ağustos 2018, Pazartesi 00:22
DAHA ÖNCE SURİYE’Yİ VURMAK İÇİN BİRKAÇ KEZ KULLANILAN KİMYASAL SİLÂH PROVOKASYONU, ŞİMDİ DE ÜLKEDEKİ GERİLİMİN ODAKLANDIĞI YENİ ADRES İDLİB’DE TEKRARLANMAK İSTENİYOR.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Halep ve Hama’ya saldırmak üzere ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile donatılmış binlerce militanın toplandığını duyurdu. Açıklama, Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes İzleme Merkezi’nin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov’dan geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tsıgankov, İdlib topraklarının yüzde 70’inden fazlasının, aralarında en büyüğü Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) olan terörist gruplarının kontrolünde kalmaya devam ettiğini hatırlattı. Tsıgankov, “Geçen hafta bu terörist örgütün lideri Ebu Muhammed el Culani, İdlib’deki tüm çetelere laik Suriye devletine karşı cihad çağrısı yaptı. Aşırıcılık yanlıları tarafından gözaltına alınan ve cezaevlerinde tutulan siyasi diyalog yanlılarının sayısı 500 kişiyi aştı. Hama ve Halep’e taarruza geçmek üzere ağır silahlar ve zırhlı araçlarla donatılmış binlerce militan toplanmış durumda” diye konuştu.

Suriye’yi yeniden vurmaya hazırlanmışlardı 

Tümgeneral Tsıgankov ayrıca İdlib’deki Cisr el Şuğur yerleşiminde ‘kimyasal saldırı’ düzenlemek için Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) militanlarının klorin dolu 8 tanker getirdiklerini, aynı yerleşimde Beyaz Miğferler’in kimyasal saldırı ortamında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda halkı eğittiklerini kaydetti. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’yi yeniden vurma hazırlığında olduklarını açıklamıştı. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib’deki Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) militanlarının sivillere ‘kimyasal silâhla saldırıp’ hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu belirtmişti. Konaşenkov, ABD’nin 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi’ne, B-1B savaş uçağını da Katar’daki askeri üsse konuşlandırdığını duyurup Suriye’yi yeniden vurmaya hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.

ABD: Rusya çıkmazda 

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, muhtemel İdlib operasyonundan bahsederken yine kimyasal silâh uyarısı yaptı ve Suriye’yi ABD’nin ‘güçlü bir cevap vereceği’ konusunda uyardı. Bolton, Rusya’nın Suriye’de ‘girdiği çıkmazın’ da kendilerine avantaj sağladığını öne sürdü. Öte yandan Rusya’nın Suriye’de ‘işin içinden çıkamadığını’ iddia eden Bolton, bu durumun kendilerine masada avantaj sağladığını savundu. “Ama Rusya’nın bunu istediğini sanmıyorum” diyen Bolton “Avrupa’daki yoğun diplomatik aktiviteleri, Suriye’nin yeniden inşasının maliyetini üstlenecek başka birinin aradıklarını işaret ediyor” görüşünü ortaya attı.

Etiketler: suriye, idlib, abd, rusya
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