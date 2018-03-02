Azerbaycan'da hastane yangınından üzücü haber!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir uyuşturucu tedavi merkezinde çıkan yangında 24 kişi yanarak vefat etti.

Sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 24 kişi ölürken, yaralanan 4 kişi ise kliniğe yerleştirilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Aliyev olay yerine geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev yangının çıktığı hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangının neden kaynaklandığıyla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

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