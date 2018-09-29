"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Azerbaycan'dan uluslararası topluma Erivan'a baskı çağrısı

29 Eylül 2018, Cumartesi 14:45
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki durumu BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun hale getirmeye başlaması için uluslararası toplumu Erivan'a baskı uygulama çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Mamedyarov, "Uluslararası toplumu Ermenistan'a uluslararası hukuka tamamen uyması ve Dağlık Karabağ'da çözüm için BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları derhal uygulamaya başlaması için sinyal göndermeye ve baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Ermenistan halkına ülkeyi ekonomik açıdan kalkındırma sözü veren yeni Erivan yönetiminin barış, iyi komşuluk ilişkileri ve komşuların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı olmadan kalkınmanın imkansız olduğunu anlaması gerektiğini kaydeden Mamedyarov, "Eğer yeni Ermeni yönetimi kendini demokratik olarak niteliyorsa, o halde hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere uygun hareket etmeli" diye konuştu.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, BM
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

    Gazze şehitlerini uğurladı

    Kıbrıs’ta çözüm AB ile olur

    Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

    "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" başladı

    Başkanlık sisteminin çöktüğünün göstergesi

    Türkiye'de deizmin yükselmesinin sorumlusu AKP

    Erdoğan'ın Köln ziyareti öncesi Alman polisi alarmda

    Halep'deki fabrikalar eski günlerine dönmeye başladı

    Filistin: Hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz

    Merkez Bankaları yüksek oranda altın alımı yapıyor

    Azerbaycan'dan uluslararası topluma Erivan'a baskı çağrısı

    F-35 tipi savaş uçağı ilk kez kaza geçirdi

    İsveç'te İslâm'a hakarete hapis cezası

    Erdoğan-Merkel görüşmesinin ayrıntıları neler?

    Filistin, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

    Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

    TSE belgelerinde yüzde 25 indirim yapılacak

    'Seçimlerde benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

    Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Ben de af istiyorum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmanlı, âdil ve kahraman bir Demokrat
    Genel

    Risale-i Nur sadeleştirilemez!
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz üzerine kısa kısa
    Yasemin YAŞAR

    İnadına ümit, inadına merhamet
    Ahmet BATTAL

    Türkiye kalesinin kovası kim?
    Genel

    Yeni Asya’yı 10 gün içinde tekrar çıkardık
    Genel

    Çevirmenler de haklarını istiyor
    Genel

    Beklenen fuar açıldı
    Genel

    Türkiye kararlılığını ortaya koymalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.