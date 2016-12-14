Ba’de Harabi’l-Halep

Halep, harab olduktan sonra...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Halep’te çocuk ve kadınların da arasında olduğu çok sayıda sivilin katledildiği haberleri nedeniyle alarma geçildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un, Halep’te Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik katliama başladıkları haberleri nedeniyle alarma geçtiği bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM’nin Halep’teki durumu bağımsız olarak gözlemleme imkanı bulunmadığını ancak bölgeden katliam haberleri geldiğini belirtti. Dujarric, “BM Genel Sekreteri Ban, Halep’te çocuk ve kadınların da arasında olduğu çok sayıda sivilin katledildiği haberleri nedeniyle alarma geçti.” ifadesini kullandı. Ban’ın Halep’teki siviller için taşıdığı ciddi endişeyi ilgili taraflara ilettiği ve Suriye Özel Elçisine konuyu ilgili taraflar nezdinde takip etmesi için talimat verdiğini kaydeden Dujarric açıklamasında, “BM, sahadaki tüm taraflara sivilleri koruma ve uluslararası insancıl hukuka uyma yükümlülüklerini hatırlatıyor. Bu, özellikle Suriye hükümeti ve müttefiklerinin sorumluluğu.” ifadelerine yer verdi.

‘Halepi kurtaran insalığı kurtarır’

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin katliamlarına sahne olan doğu Halep bölgesindeki trajediyi dünyaya duyuran aktivist Lina el-Şami, “Halep’te şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu benim son videom olabilir” diyerek dünyayı harekete geçmeye çağırdı. Şami, rejim güçlerinin şiddetli saldırılarla onbinlerce sivili sıkıştırdığı 6 kilometrekarelik bölgede kaydettiği İngilizce ses ve videoları sosyal medyada paylaşarak, uluslararası kamuoyunun Halep’e yönelik ilgisizliği aşmaya çalışıyor.

Türkiye ve Rusya Halep’i görüşecek

Reuters haber ajansı, Türkiye ile Rusya’nın bugün Halep’teki durumu değerlendirmek üzere toplantı yapacaklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da Reuters’ın abonelerine geçtiği habere ilişkin “Reuters’tan aldığınız bir haber üzerine daha detaylı bir bilgi istemeniz ne kadar doğru bilemiyorum.” diye konuştu. Görüşmede, Halep’te muhalifler ve siviller için bir koridor açılması ve ateşkes konularının değerlendirileceği belirtildi. Öte yandan Türkiye’nin Halep’teki muhaliflerin tahliyesi için, ABD, İran, Rusya, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle beraber çalışacağı ifade edildi. Bakan Çavuşoğlu, Halep’teki sivillerin acilen tayin edilmesi gerektiğini belirterek “Biz, Halep’te ve Suriye’de zulmün, katliamların durması için yoğun çaba sarfediyoruz.İran ve Rusya başta olmak üzere ikili düzeyde temaslarımızla burada ateşkesin sağlanması içn, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüme geçilmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.

Rusya: 110 bin sivil tahliye edildi

Rusya’nın Lazkiye yakınlarındaki izleme merkezi, Suriye ordusunun Halep’in yüzde 98’den fazlasını kontrolü altına aldığını açıkladı. Sputnik’te yer alan habere göre, Açıklamada ayrıca, ordu güçlerinin Halep’in doğu kesimlerini denetimi altına almak için operasyon başlatmasından bu yana kentin bu kesimlerinden Rus izleme merkezinde görevli askerler tarafından 44 bin 367’si çocuk olmak üzere 110 bini aşkın sivilin tahliye edildiği kaydedildi. İzleme merkezinin aktardığına göre, bu süre içerisinde 7 binden fazla sivil de militanların elinden geri alan bölgelerde yer alan evlerine geri dönebildi.

Soykırımla karşı karşıyayız

Önceki gece, İran destekli milislerin Halep’te ele geçirdikleri bölgelerde sivilleri infaz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından videosunu paylaşann Lina, “Beni duyabilecek herkese sesleniyorum. Kuşatılmış Halep’te şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu benim son videom olabilir. Esed diktatörüne karşı çıkan 50 binden fazla insan infazla ya da bombardımanla öldürülmekle tehdit ediliyor. Aktivistlere göre, rejim güçleri ve milisler kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerde 180’den fazla kişiyi infaz ederek öldürdü. Burada hiçbir güvenli alan ve hayat şansı yok. Her yeni bomba, yeni bir katliam demek. Halep’i kurtarın, insanlığı kurtarın!” dedi.

Çocukların cesetleri kömür oldu

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin ağır bombardımanlarıyla katliamların yaşandığı doğu Halep bölgesindeki yaşlı, kadın ve çocuklar kurtarılmak için çığlıklarını yükseltmeye çalışıyor. Halep’te rejim bombardımanlarında enkaza dönmüş binaların önünde kaydedilmiş görüntüsü sosyal medyada yayınlanan yaşlı bir Halepli, içinde bulunduğu durumu feryat ederek anlattı. “Biz Halep’te ölüyoruz! Biz açız! Çocuklarımız kesiliyor! Kadınlarımız çöktü! Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerdesiniz? Bizi dinleyenler, Allah’tan korkun! Ey Araplar! Ey Müslümanlar! Ey Allah’ın yarattığı insanlar! Nerdesiniz? Biz ölüyoruz! Biz kesiliyoruz! Hiçbir şeyimiz kalmadı! Su kalmadı! Bizi duyan kimse bizi kurtartsın!” dedi. Bir diğer aile de bombardımanlar ve ölümler nedeniyle şoka giren çoçuklarının çığlık çığlığa ağlayarak konuştuğu ses kayıtlarını iletti. Halepli çocuk Ammar, duyduğu korkuyu, “Uçak sabahtan beri bizi vuruyor! Hastane yok! Çocukların cesetleri kömür oldu! İlaç yok! Yemek yok ! “ifadeleriyle anlattı.

BM: Rejim evlere girip sivilleri öldürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Halep’in doğusuna geçen Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin evlere girerek sivilleri öldürdüğünü, önceki gün 11’i kadın 13’ü çocuk en az 82 sivilin öldüğüne dair bilgiler aldıklarını duyurdu. Sözcü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Halep’in doğusunda hala binlerce sivilin olduğunu vurgulayarak dün rejim güçlerinin ve destekçilerinin bölgeyi ağır bombardımana tuttuğuna dikkat çekti. Colville, Hükümet yanlıların birçok sivili tutukladığına ilişkin haberler aldıklarını aktardı.