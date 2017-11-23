Ba’de harabi’s-Suriye

Astana süreci, yaklaşık 7 yıldır süren çatışmaları büyük ölçüde bitirdi. Şimdi gözler Soçi'deki Türkiye-İran-Rusya zirvesinde.

ÖNCE ESAD GİTTİ, SONRA 3 LİDER Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Patin’le bir araya gelip kucaklaştığı sürpriz Soçi ziyaretinden sonra gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve İran Devlet Başkanlarıyla bir araya geldiği Karadeniz kıyısındaki bu kente çevrildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşülen "bütün ana konularda" anlaştıklarını söyledi. 7 YILLIK SAVAŞIN FATURASI ÇOK AĞIR OLDU Zirve, çatışmaların yüzde 90 oranında bittiği ve ülkenin yüzde 92’sinde kontrolün Şam’a geçtiği bir ortamda yapılıyor. Gelinen noktada, yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaştaki can kayıpları, mülteci akını ve Halep başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki yıkım, çok ağır bir fatura olarak ortaya çıkmış durumda.

Okunma Sayısı: 345

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.