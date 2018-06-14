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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bacağını kaybetme riski olan Gazzeli berber yardım bekliyor

14 Haziran 2018, Perşembe 16:55
Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail kurşunlarıyla vurulan ve sağ bacağını kaybetme riski olan 28 yaşındaki Filistinli berber Mahmud Ebu Şaviş, tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail kurşunlarıyla vurularak sağ bacağını kaybetme riski olan 28 yaşındaki Filistinli berber Mahmud Ebu Şaviş, tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ebu Şaviş, doktorların "çalışma, dinlen" telkinlerine aldırış etmeden "fiksatör" cihazı yardımıyla gittiği berber dükkanında bacağını kaybetme tehlikesine rağmen ailesinin geçimini sağlamak için çalışıyor.

İsrail güçlerinin, "öldürme ya da sakat bırakma" siyaseti kapsamında tahrip uçlu kurşunlarla hedef aldığı Filistinlilerden 3 çocuk babası Ebu Şaviş, bacağından ağır bir şekilde yaralanmasına ve bunun üzerinden sadece üç hafta geçmesine rağmen ailesinin tek gelir kaynağı berberlik mesleğini acılarına rağmen sürdürüyor.

Ebu Şaviş, yaralandıktan birkaç hafta sonra "daha ağır hastaların karşılanabilmesi için" hastaneden ayrılmak zorunda kaldığını ve doktorların durumunun ciddi olduğunu ve birkaç ay süreyle ayağa kalkmaması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Ameliyat olmazsa bacağını kaybedebilir

Eskiden olsa bir berberin ayağını kaybetmesi durumunda işi bırakmak zorunda kalacağına işaret eden Ebu Şaviş, zaman zaman ayağında hissettiği ağrılara rağmen çocukları için buna katlandığını aktardı.

Tahrip uçlu merminin sinirlere verdiği zarardan dolayı ameliyat olması gereken Ebu Şaviş, tedavi için yurt dışına gitme imkanı olmadığını belirtti.

Sinirlerinin zarar görmesi nedeniyle bacağının alt kısmında his kaybı olduğunu ifade eden Ebu Şaviş, gereken tedavi ve ameliyat olmaması halinde ampütasyon (uzuv kesilmesi) tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ameliyat olamaması ve gereken tedavinin uygulanamaması halinde bacağını kaybetmekten korkan Ebu Şaviş, berber dükkanının kirası için ayırdığı bütün birikimini tedavisi için harcadığını aktardı.

Bu ay geçen yıl ödediği kiranın süresinin dolduğunu ve yeni yılın kirasını ödemesi gerektiğini ifade eden Şaviş, yaklaşık bin 300 dolarlık kirasını ödeyememesi halinde tek ekmek kapısının da kapanabileceğini kaydetti.

Yaralılar Türkiye ve Arap hükümetlerinden yardım bekliyor

Başka bir gelir kapısı olmayan Ebu Şaviş, Türkiye ve Arap hükümetlerinden, Gazze'de tedavi imkanı bulunmayan ve ameliyat olmayı bekleyen yaralılara el uzatmalarını ve kalıcı sakatlıklardan kurtarılmaları için tedavi edilmelerini istedi.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 128 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 14 binden fazla gösterici de İsrail askerlerinin saldırılarında yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, zulüm, İsrail
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