BAE'den sivillere ilişkin uyarı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, Suriye'nin İdlib kentinin, sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması gerektiğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Enver Karkaş, "İdlib'in, sivillerin hayatını tehlikeye atacak kanlı çatışmaların dışında tutulması BAE ve uluslararası toplumun önceliğidir." ifadesini kullandı. Karkaş, Arapların Suriye krizi karşısındaki rolü ve nüfuzunun neden azaldığının ortaya konulması için kapsamlı ve ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti. Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib ve ülkenin orta kesimindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil ölmüş 7'si yaralanmıştı. AA

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