BAE’li Bakandan tahrik içerikli açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash,Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan yaklaşım kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir” yazdı. Twitter hesabından Arap birliği çağrısı yapan Bakan, ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" yazdı.

DHA

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