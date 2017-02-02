Bağdat'ta patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen 2 patlamada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Huseyniye ve El-Mealif bölgelerindeki iki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Başkenti Bağdat'ın güneyindeki El-Mahmudiye ve Hur Receb bölgelerinde bugün düzenlenen bombalı saldırılarda da 2'si polis 3 kişinin öldüğü bildirilmişti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.