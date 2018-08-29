Bağdat'tan Habur Sınır kapısı'na 28 yıl sonra ilk atama

Türkiye'den Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan ve 28 yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetiminde bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'na, merkezi Bağdat yönetiminin 466 polis ve güvenlik görevlisi ataması yaptığı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi imzasıyla yapılan atamalara, gümrükteki Kürt güvenlik görevlileri tepki gösterdi.

1990 yılında başlayan Körfez Savaşı'nın ardından, Birleşmiş Milletler'in Irak'ın kuzeyini uçuşa yasak bölge ilan etmesinden sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın denetimi IKBY'ye geçti. Türkiye'den Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan sınır kapısına, 28 yıl aradan sonra, ilk kez merkezi Bağdat yönetimi tarafından 466 Iraklı polis ve güvenlik görevlisinin ataması yapıldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi imzası ile yapılan atamalar, yıllırdır gümrükte görev yapan Kürt güvenlik görevlilerinin tepkisine yol açtı. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde toplanan sınır kapısındaki görevliler, kararı protesto ederek Kürt yönetiminin bu atamaları durdurması için harekete geçmesini istedi.

Merkezi Bağdat yönetimi, Kürt yönetiminin 25 Eylül 2017 tarihinde yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bazı yaptırımlar uygulamış, Irak askerleri tartışmalı bölgelere girmiş ve sınır kapılarının dönetiminin merkezi yönetime devredilmesi istenmişti.