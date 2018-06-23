Bağımsızlık ilan eden Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırısı püskürtüldü

Ukrayna'nın güneydoğusundaki tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), geçtiğimiz gece bölgenin güneyinde Ukrayna ordusunun milis birliklerine saldırdığını, saldırıda 3 Ukraynalı askerin öldüğünü belirtti.

DNR Acil Hareket Komutanlığı yetkilisi, iki grup halinde yaklaşık 15 Ukraynalı askerlerin gece saat 1.00'de, milis güçlerin kontrolündeki Kominternovo yerleşiminin güneyindeki pozisyonlarını iyileştirme amacıyla saldırıya geçtiğini aktardı. Tespit edilen askerlere yönelik Minsk anlaşmasının yasaklamadığı silahtan ateş açıldığını belirten yetkili, saldırının püskürtüldüğünü, Ukraynalı askerlerin kayıp verdiğini dile getirdi. Yetkili, "Ön belirlemelere göre, 3 asker etkisiz hale getirildi ve en az 4'ü daha yaralandı. Bizim tarafımızdan bir savunmacı yara aldı" diye konuştu. Sputnik Türkiye

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