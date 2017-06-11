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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bahreyn ve BAE'den 'Katar' ile ilgili yeni karar

11 Haziran 2017, Pazar 14:51
Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Katar krizi nedeniyle vatandaşlarından zarar gören ailelere yardım edilmesi talimatı verdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar vatandaşlarından oluşan ailelerin insani durumlarının gözetilmesi ve ihtiyaç durumunda yardım edilmesi emri verdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde de Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın BAE ve Katarlılardan oluşan ailelerin insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda yardım edilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları, ailelerin ihtiyaç durumunda ulaşabileceği telefon numarası paylaştı.

Suudi Arabistan, daha önce aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşları için Bahreyn ve BAE gibi talimat vermişti.

Bu üç ülkenin "vatandaşlarından 14 gün içinde Katar'ı terk etmelerini, ülkelerindeki Katarlıların da aynı şekilde topraklarından çıkmaları talebi", aile hayatıyla ilgili hakları ihlal ettiği yönünde yasal çerçevede eleştirilerin hedefi olmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun verdiği rakamlara göre Katar'ın başkenti Doha'da 11 bin 378 Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE vatandaşının yaşadığı, Körfez ülkelerinde de binlerce Katarlının bulunduğu belirtiliyor. Komisyon, krizin binlerce kişinin seyahat, çalışma ve mülk haklarını ihlal edeceğini açıklamıştı.

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AA

Etiketler: katar, bahreyn
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