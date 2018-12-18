"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

18 Aralık 2018, Salı 21:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de doğan 380 bin çocuk için söylediğim şu; Keşke doğduklarında vatandaş yapsaydık ama geçti. Bu, Meclisin tasarrufudur. Memleketlerine döndüklerinde bir ceplerinde ay yıldızlı kimlik kartı olsaydı, nesillerine büyük mirastı. Ancak ne dediğimi aklını kiraya verenler anlamaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın "11 Uygur Türk'ünü havalimanı'nda bekletip Türkiye'ye sokmayan Süleyman Soylu, 380 bin Suriyeli çocuğa vatandaşlık verelim diyor. Çocuklara verilince anne ve baba ile ortalama 3 kardeş ile birlikte 2 milyon 280 bin Suriyeliye vatandaşlık verilecek." iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Soylu "Sadece ikametli 35 bin Özbek, 20 bin Uygur misafirimiz var. 11 Uygur ile ilgili bilgin yanlış. Havalimanında değiller. Türkiye'ye gelişleri, sahte pasaportları ile ilgili soruşturma yapıyoruz. Fitne ruhunu sarmış, bela okuyorsun. Allah akıl sağlığı versin." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, Türkiye'de doğan Suriyelilerle ilgili de şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'de doğan 380 bin çocuk için de söylediğim şu; Keşke doğduklarında vatandaş yapsaydık ama geçti. Bu, Meclisin tasarrufudur. Memleketlerine döndüklerinde bir ceplerinde ay yıldızlı kimlik kartı olsaydı, nesillerine büyük mirastı. Ancak ne dediğimi aklını kiraya verenler anlamaz." 

AA

Etiketler: Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, Suriyeli, Uygurlar
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    YPG/PKK'nın Ayn el-Arap'ta kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

    Meclis Başkanı Yıldırım: Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur

    Bakan Albayrak: İstihdam artmaya devam ediyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye anayasa komisyonu açıklaması

    Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

    Şehit polis ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Geyik avcısına ilginç ceza

    Cenevre'de gündem Suriye

    İstanbul'da kar kapıda

    4476 kişi göç ederken öldü

    Yemen'deki çok ağır bilanço kısmi ateşkesle telafi edilebilecek mi?

    'Biz 2200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Genel

    Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    Genel

    Tonlarca hamsi yola saçıldı
    Genel

    Türkiye'nin en büyük 3 özel şirketi belli oldu
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.