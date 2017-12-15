Baklayı ağzından çıkardı

Eski ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Başkanı Michael Hayden, “Irak ve Suriye’nin üniter devlet kimlikleri geride kaldı.

Farklı oluşumlar çıkacak ortaya; bunlardan biri de özerk Kürdistan olacak” dedi; Kürtler’in geleceği konusunda Amerika’nın Türkiye’yle yakın diyalog kurması gerektiğini söyledi. Washington’daki düşünce kuruluşlarından Jamestown Vakfı’nın 11’inci terör konferansında kapanış konuşmasını eski ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Başkanı ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Başkanı Michael Hayden yaptı. Hayden, toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, açıklamasında Ortadoğu’da özerk bir Kürt devletinin kurulacağı öngörüsünde bulunan Hayden, “Benim fikrimce, Irak ve Suriye olarak bildiğimiz ülkeler artık yok. Tamamen yok olmadılar ama üniter devlet kimlikleri geride kaldı. Farklı oluşumlar çıkacak ortaya; bunlardan biri de özerk Kürdistan olacak. Biz Amerikalılar olarak son savaştaki katkılarından dolayı Kürtler’e minnettarlık duyuyoruz. Bu yüzden özerk bir Kürdistan olacağını Ankara’daki dostlarımızla oturup konuşmamız, anlatmamız lazım. Türkler’e ‘Özerk bir Kürdistan Türkiye’nin güvenliği açısından ne şartlarda sizin için kabul edilebilir olur?’ diye sormalıyız. Elbette, konuşması zor bir konu ancak hiç olmazsa dürüst bir diyalog olacaktır. Bu diyalog sürecini bence hemen başlatmalıyız” dedi.