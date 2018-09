Balıklarda 'oyuncak göz' oyununa dikkat

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, bir balıkçının, sattığı balıklar taze gözüksün diye balıkların gözlerine oyuncak göz takması Kuveyt Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı.

Olay sosyal medya ortamında hızla yayılırken, konu hakkında birçok tweet atıldı.

"Balıkların tazeliğini asla gözlerinin doğallığıyla yargılamayın."

Never judge the freshness of fish by the googliness of their eyes. https://t.co/hW50lwpwCz