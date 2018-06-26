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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Balkanlarda ''kar yağışı'' alarmı: Kar yüksekliği 40 cm'ye ulaştı!

26 Haziran 2018, Salı 20:08
Balkanlar'da son bir haftadır hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesiyle birlikte Slovenya'daki Kredarica bölgesine kar yağışı gözlemlendi.

Yaz mevsimine girmemize rağmen Balkanlardaki soğuk hava, etkisini hala göstermeye devam ediyor. Slovenya’nın Kredarica bölgesinde tam anlamıyla kış mevsimi gözlemleniyor.

Mevsime göre hava sıcaklıklarının normalin altında olması sebebiyle Slovenya’da gözlemlenen kar bölge insanlarını şaşırttı. Heryer bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Sabahın erken saatleriyle beraber yağmaya başlayan kar, şimdiden 40 santime ulaştığı belirtildi. Meteorologlar kar yüksekliğinin 60 santime kadar ulaşacağını bildirdiler.

Bölge meteorojisinden yapılan açıklamaya göre soğuk hava dalgası doğuya doğru ilerleyeceğini ve en azından 1 hafta daha Balkanları etkisi altına alacağı bildirildi.

Komşu ülke Hırvatistan yaptığı uyarılarda kırmızı alarm uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası ve yağışların Sırbistan ve Bosna-Hersek’i de etkisi altına alacağı belirtiliyor.

DHA

Etiketler: balkanlar, kar yağışı
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