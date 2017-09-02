Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı açıklandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, son bir günde binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e yasa dışı yollardan girdiğine işaret ederek, "25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e gelenlerin sayısı 60 bini buldu." dedi.

WFP Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini askıya aldı Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP), Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirdi. WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, güvenlik problemlerinden ötürü gıda yardım operasyonlarını bir süredir durdurmuş durumdayız. Biz işimizi yapmak üzere halen oradayız ancak şu anda bu bölgeye, Rakhine'ye ulaşma imkanımız yok orada devam etmekte olan çatışma nedeniyle." diye konuştu. AA

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