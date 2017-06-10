Barcelona forması giyene 15 yıl hapis

BAE'de Barcelona forması giyenlere 15 yıla kadar hapis cezas

Körfez ülkeleri arasında yaşanan kriz gittikçe derinleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar Havayolları'nın ana sponsoru olduğu Barcelona kulübünün formasının giyilmesini, taşınmasını ve bununla fotoğraf çekilip paylaşılmasını yasakladı.

İtalya ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bunları yapanlar 15 yıla kadar hapis veya 135 bin Euro'ya (yaklaşık 536 bin Türk Lirası) denk gelen para cezasıyla karşı karşıya kalacak. İtalyan basını bu yasağın, teröre destek olduğu gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kesen diğer Körfez ülkelerine de yayılabileceğini yazdı.

BARCELONA FORMASINDA ARTIK KATAR OLMAYACAK

Öte yandan, Barcelona kulübünün ana sponsoru önümüzdeki sezondan itibaren değişiyor. Katar Havayolları (Qatar Airways) ile sponsorluk sözleşmesi bu sezon sona eren Barcelona, Japon online alışveriş sitesi Rakuten'le 220 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. 2017-18 sezonundan itibaren devreye girecek anlaşmanın süresi 4 yıl olacak ve artık Barcelona formalarının üzerinde Rakuten markası yer alacak.