Barselona Belediye Başkanı: İnsanların hayatlarının önemsendiği bir Avrupa istiyoruz

İspanya'da Sosyalist Parti lideri Başbakan Pedro Sanchez bir ay içinde ikinci kez, Libya açıklarında kurtarılan ve İtalya ile Malta tarafından reddedilen sığınmacıları ülkesine kabul etti.

İspanyol Proactiva Open Arms isimli göçmen yanlısı akivist örgüte ait yardım gemisi, Libya açıklarında kurtardığı 60 sığınmacıyla İspanya'nın Barselona Limanı'na demirledi. İtalya ve Malta, 50 yetişkin erkek, 5 kadın ve 5 çocuğun bulunduğu geminin kıyılarına yanaşmasına izin vermemişti. Gemideki göçmenlerin, aralarında Suriye, Filistin ve Gine'nin de olduğu farklı ülkelerin vatandaşları bulunduğu açıklanırken, Katalonya Özerk Yönetimi Sağlık İşleri Başkanlığı sığınmacıların tıbbi muayenelerinin Kızılhaç bünyesindeki 3 sağlık ekibi tarafından yapılacağını açıkladı. Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, sığınmacıların hayatının kurtarılmış olmasından duyduğu memnuniyeti Twitter mesajıyla paylaştı ve "Burası Akdeniz, insanların hayatlarının önemsendiği bir Avrupa istiyoruz" dedi. İspanya geçtiğimiz ay da Aquariusgemisini kabul etmişti İspanya hükümeti geçtiğimiz 17 Haziran'da da 630 sığınmacıyı taşıyan Aquarius isimli yardım gemisinin Valencia Limanı'na demirlemesine izin vermişti. İtalya ve Malta bu iki geminin de limanlarına yanaşmasına izin vermemişti. İtalya'da yeni kurulan sağcı hükümetin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ortak göçmen politikasına mesafeli tutumu, ülkenin bu tavrının kalıcı olabileceğinin işareti olarak görülüyor. Euronews Türkçe

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