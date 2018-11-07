Barselona ve Madrid'de şüpheli çanta alarmı

Barselona ve Madrid'de polis, bomba şüphesiyle 3 tren istasyonunu tahliye etti.

Barselona polisi kentin ana istasyonundaki iki treni bomba şüphesiyle tahliye etti. İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı. Öte yandan, Barselona'daki alarmdan sonra başkent Madrid'deki Atocha istasyonunun da bomba şüphesiyle tahliye edildiği belirtildi. AA

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