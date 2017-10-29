Barzani: 1 Kasım itibarıyla görevime devam etmek istemiyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi.

IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu. Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı: "1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor." IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Yeni gelişme: IKBY'de Barzani dönemi sona erdi AA

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