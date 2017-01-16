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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Barzani bırakmıyor

16 Ocak 2017, Pazartesi 21:21
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin, başkanlık görevinden istifa ettiğine dair iddialar yalanlandı.

IKBY Başkanı Barzani'nin Basın Danışmanı Bahtiyar Şahi, Barzani'nin görevinden istifa ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

İddianın dayandırıldığı Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud da yaptığı açıklamada, söz konusu yayın organının sözlerini çarpıttığını söyledi.

Mesut Barzani, 2016 yılında kendisine alternatif bir aday bulunması halinde görevi devretmeye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayımlamıştı ancak bölgedeki siyasi partiler, terör örgütü IŞİD ile mücadelede başarılı olan Barzani'nin görevde kalmasına sıcak bakmışlardı. Kürt bölgesinde sadece Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) muhalifliğiyle bilinen Goran Hareketi, Barzani'nin başkanlık süresinin iki yıl daha uzatılmasına karşı çıkmıştı.

Görevine devam eden Mesud Barzani, bugün Davos zirvesine katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

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