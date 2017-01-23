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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Başbakandan vatandaşlarına: "Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et"

23 Ocak 2017, Pazartesi 13:28
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında yapılacak seçim için düzenlediği kampanyada gazetelere ilan vererek Hollandalılara hitaben "Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et." ifadesini kullandı.

İktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda'daki gazetelerin birçoğuna "Bütün Hollandalılara" başlıklı tam sayfalık ilan verdi.

İlan metninde toplum huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yıllarda toplum huzurunu bozan davranışların arttığını belirtti.

Rutte, toplumda herkesin aynı kefeye konamayacağını, bu tür davranışlarda bulunan kişilerin ayıklanması gerektiğini vurguladı.

Rutte, "kurallara uymayanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini" savundu.

AA

Etiketler: mark rutte, hollanda
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