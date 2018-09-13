Başbakanlık adaylığından çekiliyor mu?

Irak Başbakanı İbadi, ikinci dönem başbakanlık talebinin olmadığını ifade ederek, adaylıktan çekildiği mesajını verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, “Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin talimatına saygı duyuyoruz ve buna uyacağız. İkinci dönem başbakanlık talebim olmadı, olmayacak da. Sandalyeye sarılı kalmayacağım.” diyerek, yeni hükümet için başbakanlık adaylığından çekildiğinin sinyalini verdi.

Irak’ta görev tesliminin silahlı çatışmayla değil barışçıl yollarla olması gerektiğini ifade eden İbadi, “Halka hizmet noktasındaki görevimiz yeni hükümet kurulana kadar sürecek. Barışçıl yollarla görev teslimi dersini herkese vereceğiz.”

Irak’ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, ülkede geçmiş dönemlerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni dönem için başbakanlığını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ikinci dönem başbakanlık için çabalayan İbadi’ye Necef’ten veto geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılsa da siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.

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'Teknokrat ve bağımsız başbakan olmazsa muhalefete geçerim'

Irak'ta genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr, başbakanlık için "teknokrat ve bağımsız" adaylar konusunda anlaştıklarını, aksi takdirde muhalefette yer alacağını duyurdu.

Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın büyükleriyle ve tamamen Irak'a has bir kararla başbakanlık için birkaç teknokrat ve bağımsız aday konusunda anlaştık. Bu başbakan, kabinesini; parti, etnik ve mezhep ayrımlarından uzak, liyakatli, tecrübeli ve yolsuzluğa bulaşmayanlardan seçecek." ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçilerin "teknokrat" ve "bağımsız" fikrini reddettiğini, bunların Irak'ı yeniden yolsuzluk batağına sürüklemek amacı taşıdığını savunan Sadr, bu şekilde devam ederlerse, yön ve fikir olarak muhalefeti seçeceğini belirtti.

Sadr, dün Necef'teki evinde Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile hükümet kurma görüşmelerini ele almıştı. Sadr'a yakın kaynaklar, iki liderin hükümetin hızlıca kurulması konusunda anlaştığını söylemişti.

Irak'ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, ülkede geçmiş dönemlerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni dönem için başbakanlığını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ikinci dönem başbakanlık için çabalayan Başbakan Haydar el-İbadi'ye Necef'ten veto geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

İbadi, bugünkü basın toplantısında ikinci dönem başbakanlık talebinin olmadığını ifade ederek, "Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin talimatına saygı duyuyoruz ve buna uyacağız. İkinci dönem başbakanlık talebim olmadı, olmayacak da. Sandalyeye sarılı kalmayacağım." diyerek, yeni hükümet için başbakanlık adaylığından çekildiğinin sinyalini vermişti.

Irak'ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılsa da siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.