Başepiskopos Bekçiyan: Kudüs için ortak gayret gerekli

Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Başepiskopos Bekçiyan, Kudüs'ün bu vasfının zarar görmemesi için tüm tarafların ortak gayret göstermesi gerektiği inancındayız." dedi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Tek tanrılı dinlerin ortak dini ziyaret ve ibadet mekanı olan Kudüs'ün bu vasfının zarar görmemesi için tüm tarafların ortak gayret göstermesi gerektiği inancındayız. Zaten son derece kırılgan olan dünya barışının her zamankinden daha büyük bir tehdit altında olduğu bugünlerde gerilimin azaltılması ve zaten var olan sorunların daha büyük çatışmalara dönüşmemesi için tarafların soğukkanlılık ve itidal ile davranmalarını diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bekçiyan, yayımladığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini ilan etmesiyle başlayan küresel gerginliği ve Ortadoğu barış sürecinin gördüğü zararı büyük keder ve endişe içinde izlediklerini belirterek, isim anlamıyla "esenlik kenti" Yeruşalim olan ve Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in kutsal kabul ettiği Kudüs'ün çatışmalara vesile olmasının büyük üzüntüye sebep olduğunu vurguladı.

"Dünya barışı her zamankinden daha büyük bir tehdit altında"

Dinsel anlamda bir dünya ve insanlık mirası olan Kudüs'ün siyasete alet edilmesinin genel olarak Hristiyanları, özelde Ermeni Kilisesi'ni daha da endişelendirip, yaraladığını aktaran Bekçiyan, şunları kaydetti:

"Tek tanrılı dinlerin ortak dini ziyaret ve ibadet mekanı olan Kudüs'ün bu vasfının zarar görmemesi için tüm tarafların ortak gayret göstermesi gerektiği inancındayız. Zaten son derece kırılgan olan dünya barışının her zamankinden daha büyük bir tehdit altında olduğu bugünlerde gerilimin azaltılması ve zaten var olan sorunların daha büyük çatışmalara dönüşmemesi için tarafların soğukkanlılık ve itidal ile davranmalarını diliyoruz. Yüce Rabb'imizin, konuya taraf olan tüm liderlere kalıcı bir barışın tesisi için gayret etme hikmeti ve karşılıklı hoşgörü ve anlayışı ihsan etmesi için duacıyız. Dünyanın ve özellikle Ortadoğu'nun ve ülkemizin barışı ve esenliği için yapılmakta olan tüm dualara kalben katılıyor ve Yüce Rabb'in yüreklere nefretin ve öfkenin yerine göksel sevgiyi göndermesi için dua ediyoruz."