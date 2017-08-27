ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Başkan Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı saldırılara ilişkin sözleriyle ilgili, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.

ABD televizyon kanalı Fox News'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Charlottesville'de ırkçı gruplar ve karşıt gruplar arasındaki olaylara değindi. Tillerson, "Amerika halkının değerleri hakkında kimsenin şüphe duyduğunu ya da hükümetinin ve devlet kurumlarının bu değerleri geliştirmek ve savunmak noktasında bir şüphesi olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump'ın yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesinin hatırlatılması üzerine Tillerson, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.

Başkan Trump ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan ırkçı olaylar sonrasında, sadece ırkçı grupları hedef almakla kalmamış aynı zamanda karşıt grupların da şiddete bulaştığına dikkati çekerek iki tarafı da eleştirmişti.

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